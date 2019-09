La band emergente Evil Knievel live al Perla Verde

Venerdì 27 settembre si torna a sudare tra i muri rockeggianti del Perla, direttamente sul "palco non palco" del piccolo Perla si esibiranno gli Evil Knievel, band emergente capitanata dalla voce inconfondibile di Davide Cocco Cocconcelli.

Si consiglia la prenotazione del tavolo per la cena al 339 4901235 (locale piccolo posti limitati), qualsiasi info sul menù prossimamente sull'evento.

Evil Knievel sono Psichedelia, hard garage- Soul, siate pronti a calarvi in un trip avvolgente, niente ansie né pensieri, suoni energici a liberare le menti. Nascono nel gennaio 2017, Cocco, voce e chitarra in precedenza di Smokers e Coco & the Lighters, trova il supporto della band per realizzare i propri brani, ecco il resto degli Knievel: Marco Falavigna alla batteria, Luca Camellini (Smokers) al basso, Riccardo Rossi (Threelakes and the flatlands eagles) alla chitarra solista, Daniele Rossi (Gazebo Penguins, Maria Antonietta) chitarra, tastiere e effetti. L’intenzione è quella di dar sfogo alle proprie idee, sincere e graffianti. L’album di esordio auto prodotto è stato realizzato all'Outside Inside Studio, sotto la regia di Matt Bordin nella primavera del 2018. Veri, credibili, con suoni potenti e grandi arrangiamenti per canzoni che dal vivo e su disco mantengono la stessa carica esplosiva.