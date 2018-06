"Evviva la piazza" a Fiorano Modenese

Da giovedì 21 giugno tornano gli spettacoli serali in piazza dedicati alle famiglie, adulti e bambini, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese e TIR Danza.

Sono quattro gli appuntamenti previsti, sempre al giovedì, con inizio alle ore 21.00: i primi due il 21 e 28 giugno avranno come cornice piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, mentre il 5 e 12 luglio gli spettacoli si svolgeranno in piazza Ciro Menotti a Fiorano.

Tutte le esibizioni, a cura di Sara Goldoni, sono a ingresso libero e gratuito e prevedono gioco e coinvolgimento del pubblico.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto al BLA di Fiorano, in via Silvio Pellico n. 9 o presso Casa Corsini a Spezzano, in via Statale n. 83.

Per cominciare in bellezza, giovedì 21 giugno in piazza a Spezzano, la compagnia 'Gambe in spalla teatro' presenta 'Il sogno, spettacolo comico-romantico di grande effetto, con bolle di sapone giganti e piene di fumo, con e di Eros Goni.

Il 28 luglio, sempre a Spezzano, va in scena ‘Cervelli di plastica’, spettacolo di burattini per sorridere e riflettere sulle abitudini sprecone della nostra società, con e di Vincenzo di Maio, del Teatrino Pellidò.

In piazza Ciro Menotti a Fiorano, il 5 luglio tocca a ‘Superchef, sfida all’ultimo ingrediente’, spettacolo di burattini ironico e divertente, con e di Arianna di Pietro e Emanuela Petralli di Officine Duende, in collaborazione con Sandra Pagliarani della Compagnia Nasinsù.

Concluderà la rassegna il 12 luglio, a Fiorano, lo spettacolo di narrazione e pittura per grandi e piccini: ‘Pollicino se hai perso la strada di casa …’, a cura di Cristina Carbone e Elisa De Benedetto.