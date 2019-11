Marano sul Panaro ospita le gare internazionali di pole dance

Il 16 e 17 Novembre a Marano sul Panaro preso il centro polivalente si volgeranno e competizioni internazionali di pole dance organizzate dalla Società Sportiva Female Arts Studio S.r.l. di Modena. Gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di Marano e il supporto prezioso del Sindaco Giovanni Galli e del Vicesindaco Andrea Adani che fin dal primo giorno hanno sostenutole idee visionarie di Erika Esposito, organizzatrice dell’evento. direttrice di Female Arts Studio e responsabile nazionale CSEN (cento sportivo educativo nazionale) settore pole dance e pole sport.

La disciplina Ginnastica Acrobatica Specialità Pole Dance è in crescita e la scuola di Modena un punto di riferimento internazionale per la community. Female Arts Studio è ad oggi la scuola più grande di Europa interamente dedicata alle specialità aeree e acrobatiche e costruita appositamente per l’organizzazione di eventi portivi dedicati a queste discipline. In occasione di questo week end dedicato alla pole dance artistica arriveranno a Marano oltre 150 artisti italiani e stranieri che nelle 2 giornate gareggeranno per contendersi la corone di Exotic Queen 2019 e la fascia di Miss Pole Dance 2019. In queste 2 giornate avremo l’occasione di scoprire 2 filoni importanti della pole dance. Questo week end gli artisti porterann sul palco il loro estro e la loro passione, non vedremo routine di pole sport, ma performance vere e proprie specifiche del tema di ogni singola competizione.

La giornata di sabato sarà dedicata a: EXOTIC POLE DANCE CONTEST. La competizione è dedicata all’Exotic Pole Dance, il lato più sensuale e trasgressivo della disciplina. Gareggeranno performer maggiorenni provenienti da Spagna, Russia, Italia, Corea e Giappone. Unica regola: NO RULES!

La competizione è riservata a un pubblico adulto. www.exoticpoledancecontest.com La giornata di domenica sarà dedicata a : Miss & Mr Pole Dance Italia. La competizione della è dedicata al lato artistico della Pole Dance e gareggeranno atleti itliani di età compresa fra i 6 e i 60 anni. Dalle 11 apriranno l’evento i concorrenti amatori under 10 per terminare nel pomeriggio con i gruppi esperti master 40. L’evento è aperto a un pubblico di qualsiasi età.