Performer da ogni parte del mondo per l'Exotic Pole Dance Contest 2018

Female Arts Studio Pole & Aerial Factory organizzano "Exotic Pole Dance Contest", che si terrà a Modena il prossimo 17 Novembre. E’ la prima competizione italiana dedicata interamente all’exotic pole dance. Negli ultima anni si è parlato tanto di pole dance come sport, molti cercano di sottolineare la distanza abissale tra lap dance e pole dance. Questa competizione invece sottolinea la sensualità intrinseca in questa disciplina che negli ultimi anni spopola in Italia mietendo proseliti.

Arriveranno a Modena circa 80 performer da tutto il mondo: Giappone, Russia, Ucraina, Corea, Francia, Portogallo Italia. Le performer sono state selezionate dall’organizzazione lo scorso luglio dopo la visione di oltre 300 video entry arrivati, i selezionati gareggeranno il prossimo sabato in 3 categorie principali: AMateurs, semipro, Professional cercando di aggiudicarsi il primo posto e diventare Exotic Quenn o Exotic King.

La competizione sarà trasmessa anche in streaming al seguente link: https://www.e20tv.net/streaming-live/