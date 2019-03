eXtraLiscio apre la rassegna "L'altro suono" al Teatro Comunale

Si apre domenica 10 marzo 2019 alle ore 18 l’Altro Suono festival al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena con un progetto inedito di ironica e trascinante rielaborazione della musica tradizionale emiliano-romagnola. In scena la band eXtraLiscio, progetto realizzato da Mirco Mariani (collaboratore di Vinicio Capossela ed Enrico Rava) insieme a due star della musica da ballo, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. La parte musicale è affiancata dagli interventi dello scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni e da tre coppie di ballerini allievi dei corsi della scuola Dance&Dance delle Polisportive Modena Est e Formiginese.

Decine di concerti – dai centri sociali alla motonave, dalle piazze ai rockclub di mezza Italia – uno spettacolo teatrale realizzato con la compagnia pistoiese “Gli Omini” e le escursioni letterarie con Ermanno Cavazzoni, dimostrano la versatilità e la poliedricità di questo spettacolo in continua evoluzione. Il piano della conservazione della tradizione musicale romagnola, resa immortale dal Maestro Secondo Casadei, viene ribaltato e fuso nelle sonorità del pop degli Anni ’60 e ’70 e perfino impastato con incursioni nelle sperimentazioni di tardo Novecento: chitarre distorte, loop furenti, suoni acidi e strumenti elettronici. Trascinato da performance live, accompagnato da musicisti fuoriclasse come Mirco Mariani, Mauro Ferrara, Moreno Conficconi affiancati da outsiders come Massimo Simonini, Marcello Monduzzi, Enrico Milli, Niccolò Scalabrin, Roberto Forti e Daniele Bartoli, il progetto sta per dare alle stampe il prossimo disco: Punk da Balera, anticipato dai due singoli del 2018 Scarpa Grigia cantato da Roberta Cappelletti e Onda Del Mar, pubblicati su tutti i canali digitali. Ermanno Cavazzoni è nato a Reggio Emilia e vive a Bologna dove ha insegnato all’università; è scrittore di romanzi e racconti, il più recente di quali La galassia dei dementi (2018). Ha scritto testi teatrali, trasmissioni radio e film, fra cui la sceneggiatura di La voce della luna di Federico Fellini; nel corso degli anni ha collaborato con musicisti per i testi, e per piccoli spettacoli; il libretto dell’opera Galleria San Francesco, su musica di Tristan Honsinger per AngelicA, e il libretto per Esame di mezzanotte, con musica di Lucia Ronchetti.

“Sarà uno spettacolo molto extra – racconta Cavazzoni -, con discorsi extra di impegno civile, quasi identici a quelli della televisione: quasi, perché i nostri ancora di più vanno via via deragliando; ad esempio sulla carriera politica, sui reduci del ’68, sui dittatori, sugli alieni che stanno arrivando, su Voltaire in punto di morte, sul presepe, eccetera. Tutto ciò accompagnato dal liscio rivisitato punk, e ballato come non l’avete mai visto.”

Lo spettacolo, che debutta qui in una nuova forma, inedita, è prodotto da Fondazione Teatro Comunale di Modena in collaborazione con Emilia-Romagna Festival e AngelicA. L’Altro Suono festival proseguirà fin a maggio con artistici crossover come la portoghese Teresa Salgueiro, lo spagolo Hevia e il jazzista americano Jamaaladeen Tacuma.