"Extraterrestre alla pari", una maratona di lettura contro le polemiche gender

"È di poche settimane fa la notizia che nel 2016 una famiglia di Carpi ha chiesto la rimozione dei libri della Pitzorno dalla biblioteca di una scuola primaria statale, accusati di diffondere la teoria “gender”. Di fronte al giusto rifiuto del dirigente scolastico, la famiglia ha poi ritirato il figlio dalla scuola". Per portare un segno in città, l’associazione A different eye, con il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità e la collaborazione della Biblioteca Delfini, promuove una lettura collettiva e festosa di Extraterrestre alla pari.

Nel pomeriggio di Venerdì 27 aprile 2018 appuntamento nel Chiostro di Palazzo Santa Margherita, che ospita la Biblioteca Comunale Antonio Delfini, per leggere in maniera estemporanea pagine dal libro “Extraterrestre alla pari” di Bianca Pitzorno, per ascoltare, cantare, suonare, prendersi del tempo, riflettere, in questo tempo di frenetico socialnetworking.

Al mattino l‘iniziativa è riservata alle classi del secondo ciclo elementare e alla prima media.

A different eye è una associazione di promozione sociale nata a Modena nel 2012. Si definisce come uno spazio per persone che hanno un punto di vista diverso sul mondo. Fotografia, ma non solo, arti visive, scrittura, musica… Segue la vita della città, documentandola principalmente sui social network.

Ultimamente ha curato il progetto grafico espositivo della mostra “Io vado libera” per i 70 anni di UDI Modena, e la mostra fotografica “Ogni giorno così” sulla violenza quotidiana alle donne.