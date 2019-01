"Autori in Zona" prosegue con Fabio Stassi, giallista, romanziere e editor di Minimum Fax

Sabato 19 gennaio alle ore 17 Fabio Stassi - giallista, romanziere e editor di Minimum Fax - sarà ospite della biblioteca Delfini per parlare di "Ogni coincidenza ha un'anima" (Sellerio 2018), il suo ultimo giallo con protagonista il biblioterapeuta Vince Corso, e "Con in bocca il sapore del mondo" (Minimum Fax 2018), dove ridà voce a dieci grandi autori del Novecento per scoprirne la vita e i pensieri più intimi. L'evento è in collaborazione con l'associazione culturale L'Asino che vola.

Ingresso libero e senza prenotazione

Fabio Stassi è scrittore e editor. Per Minimum Fax ha pubblicato "È finito il nostro Carnevale" (2007), "La rivincita di Capablanca" (2008) e "Il libro dei personaggi letterari" (2015). Per Sellerio sono usciti "L’ultimo ballo di Charlot" (2012), "Come un respiro interrotto" (2014), "Fumisteria" (2015), "La lettrice scomparsa" (2016) e "Angelica e le comete" (2017). Nel 2018 ha pubblicato "Ogni coincidenza ha un’anima" (Sellerio), il secondo giallo con protagonista il biblioterapeuta Vince Corso, e "Con in bocca il sapore del mondo" (Minimum Fax). Ha inoltre curato le opere "Curarsi con i libri" e "Crescere con i libri" di Ella Berthoud e Susan Elderkin (Sellerio 2016 e 2017). Ha vinto numerosi premi, tra cui il Selezione Campiello, l’Alassio, il Vittorini Opera Prima, lo Sciascia, lo Scerbanenco, l’Arpino.