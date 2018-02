"Faceless", a Montale uno spettacolo sul tema del cyberbullismo

Dopo il grandissimo successo di pubblico dei primi due appuntamenti (più di trecento presenti ciascuno), giovedì 15 febbraio alle ore 20.45, avrà luogo la terza tappa della rassegna La bellezza della Fragilità, organizzata dall’associazione di Castelnuovo Rangone MAGMA. Sul palco del Teatro Ariston, sito in via Roma 6/B, si esibirà la compagnia veneta del Teatro della Gran Guardia, con lo spettacolo FACELESS – Una battaglia contro il cyber-bullismo. A essere raccontata è la storia di una ragazza come tante, Eli, che a un certo punto vede la sua vita e i suoi comportamenti stravolti a causa del bullismo; una pratica antica, che ha trovato, nelle tecnologie odierne, nuove e terribili sponde.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è scritto da Franca Pretto e interpretato dai due giovani attori Eleonora Fontana e Nicola Perin, per la regia di Gianni Gastaldon.

«Il progetto nasce dalla voglia di affrontare, mediante il linguaggio teatrale, il tema del bullismo. Esso rappresenta ormai un allarme sociale – spiega la Compagnia – e richiama l’attenzione preoccupata di quanti devono occuparsene ogni giorno pur senza disporre di strumenti adeguati. Il teatro, può incidere fortemente, stimolando il desiderio di confrontarsi in modo diretto con l’argomento, ponendosi domande e cercando risposte concrete.

È conclamato: i danni provocati dal bullismo colpiscono sia le vittime (talvolta con patologie psicofisiche di diversa entità), sia gli stessi bulli, che in un vorticoso disimpegno morale, rischiano di trasformarsi in delinquenti (statistiche recenti dimostrano quanto la quasi totalità finisca invischiata in situazioni gravi di droga, spaccio, criminalità).

Oltre ai diretti interessati la ricaduta negativa investe anche l’ambiente e le persone circostanti. Genitori, insegnanti, educatori, compagni, i quali spesso non comprendono la pericolosità del fenomeno e anzi, con il silenzio, lo legittimano».

SINOSSI - Eli, una ragazza come tante in età scolare, viene presa di mira da qualcuno. La sua vita cambia in breve tempo: le amiche le voltano le spalle, lei si vergogna ad andare a scuola, vorrebbe scomparire. Solo un amico, Nico, le starà vicino e tenterà di aiutarla. Ci riuscirà? FACELESS mostra come il potere del cyberbullo si affermi attraverso l’anonimato dei rapporti virtuali, si insinui nella vita delle vittime, standosene vigliaccamente nascosto nei meandri della rete web, e provochi ripercussioni nella vita della persona colpita. Il forte coinvolgimento del pubblico, sia di adulti che di ragazzi, sarà parte integrante dello spettacolo, e preparerà a un finale tutto da scrivere.