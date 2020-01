Teatro dialettale. Domenica in scena lo spettacolo “Il factotum del collegio” 

Nuovo appuntamento con le risate in dialetto di “A la Dmanga dap mezdè”, la rassegna teatrale organizzata dal Circolo Arci Ex Stazione, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo.

Domenica 2 febbraio alle 15 presso il circolo Arci di via Matteotti 15 andrà in scena lo spettacolo “Il factotum del collegio” della compagnia dialettale “Tra Sàccia e Panéra”. Si tratta di una commedia brillante ambientata nel 1831, quando vengono fatti prigionieri e poi impiccati Ciro Menotti e Vincenzo Borelli, e descrive la fuga di due loro congiurati che trovano rifugio in un collegio femminile di Modena.

L’ingresso allo spettacolo è di 5 euro, per maggiori informazioni è possibile contattare il Circolo Arci Ex Stazione al 339-5908137 o l’Urp del Comune di Castelnuovo Rangone allo 059-534810.