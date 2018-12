Mo-Est in festa, falò di Natale sulle note del Modena Gospel Chorus

“Festeggiamo tutti insieme!”. È l’invito lanciato dal raggruppamento di diverse realtà del territorio “siaMo-Est”, con il Quartiere 2 (Crocetta, San Lazzaro, Modena Est), per partecipare al “Falò di Natale” in programma domenica 16 dicembre dalle 16.30 in piazza IX gennaio, appunto, a Modena Est.

Il programma della festa, organizzata da “siaMo-Est” - che unisce il Comitato cittadini, la parrocchia Regina Pacis, la Polisportiva Modena Est e si avvale della collaborazione del Comitato Genitori Saliceto Panaro – prevede l’esibizione musicale del Modena Gospel Chorus e la presenza per tutta la durata della manifestazione di un punto ristoro che farà gnocco fritto.

Gli “Svitati Natalini” provvederanno all’accensione del grande Albero di Natale e offriranno vin brulè e cioccolata calda.

Per informazioni: Comitato Cittadini Modena Est, tel. 059 284109.