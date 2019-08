Fanano Città del Mirtillo, tre giorni fra prelibatezze e spettacoli

Tre giorni dedicati al "Mirtillo Nero dell'Appennino Modenese" a Fanano Città del Mirtillo. Il frutto nero più prelibato e salutare, raccolto da uomini di grande volontà oltre i 1400 mslm, è pronto ad essere festeggiato venerdì 23 (dalla sera) e poi sabato 24 e domenica 25 agosto. Un anno, che dal punto di vista della raccolta del Mirtillo Nero, viste le brutte condizioni meteo del mese di maggio, ha visto un 30% in meno rispetto al ricchissimo 2018, ma che comunque vedrà mirtillo fresco in vendita per questi giorni di festa. Fanano, come ogni anno, festeggia il suo frutto più prelibato con tante attrazioni e grazie anche alle tante aziende che, sul territorio, raccolgono e trasformano il Mirtillo Nero dell'Appennino Modenese. Tra i prodotti più interessanti di questo 2019 anche il bagno schiuma "Myrtillus Cares", ideato da Farmacia Bergamini Fanano in collaborazione con Azienda Agricola I Rodi e che sta riscuotendo un sacco di successo e si configura come il primo prodotto di una linea cosmetica dedicata al mirtillo. Già in queste settimane, grazie alla sinergia tra Farmacia Bergamini e il Consorzio Albergatori Cimone Holidays è stato creato un piccolo campione omaggio destinato a tutti i clienti delle strutture alberghiere di Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola.

Attesissimo il programma di questi tre giorni. Venerdì sera comincia la Festa dalle ore 21 in Piazza Rinaldi con la Disco Viola Blu o Notte Viola, Alex B Dj e Panka The Voice con la Guest Star Rudeejay.

Sabato alle 9 prima iniziativa di una lunga giornata a base di mirtillo (con produttori, negozi e mercatini) con un "Trekking Ai Frutti di Bosco" a cura dell'Associazione Stray Dogs (info e prenotazioni 351-5315915). Alle ore 10, sempre dal centro di Fanano, partenza della Corsa Podistica Fanano-Capanno Tassoni con organizzazione a cura di Cima Tauffi Fanano (info: www.cimatauffifanano.it). Sempre dalle 10, presso il parco della Canonica, laboratorio di Danze Popolari a cura di Peso Specifico e, presso Farmacia Bergamini, dalle ore 10, Flebo Day, una giornata dedicata alla prevenzione con test gratuito. Al pomeriggio, dalle 16, Il clou dal pomeriggio, con lo stand dell'Ufficio Turistico che sarà preso d'assalto per la vendita ticket della "Cena e Pranzo a Tappe, tutto a base di mirtillo": 5 menù, 4 portate da consumare o la cena del sabato sera o al pranzo della domenica mattina. Un'iniziativa attesissima che, da 5 anni, fa innamorare i palati degli amanti della buona cucina: aperitivi, primi, secondi e dolci per i menù "Lilla", "Ametista", "Glicine", "Lavanda" e "Pervinca". Alla sera grande spettacolo musicale dei Borghi Bros in Piazza Corsini dalle ore 21 e a seguire, in Piazza della Vittoria, discoteca con "Anima Mia".

Domenica si ripete col pranzo a tappe e, dal pomeriggio, il clou della festa, con giochi per bambini nel Parco della Canonica con "Mirtillandia". I vostri piccoli potranno trovare baby dance, giochi di una volta (con organizzazione a cura del Centro Estivo Pesci Fuor D'Acqua) e, per concludere, lettura animata per "Una Montagna di Storie". Dalle ore 17 grande appuntamento con lo showcooking di Daniele Reponi da "La Prova Del Cuoco", che preparerà 4 panini a base di mirtillo e il bartender Matteo Barbieri di "Cappuccino da Angiolina" di Modena, che preparerà a sua volta 4 cocktail, rigorosamente a base di mirtillo. L'animazione e l'organizzazione degli assaggi sarà a cura di Radio Bruno. E non solo, musica nel pomeriggio con il gruppo "I Cani Randagi" e, in serata, concerto alle ore 21, per la Rassegna Armoniosamente", in Chiesa di San Giuseppe, col concerto di Cristina Silvestro al violino e Roberto Grasso all'organo.

"Siamo alla quinta edizione di Fanano Città del Mirtillo e siamo contentissimi, ogni anno, di ospitare migliaia di persone interessate a questo prodotto a Fanano- spiega il Vice Sindaco del Comune di Fanano Paola Guiducci-. Ormai "Fanano Città del Mirtillo è un brand consolidato e che ci porta molto beneficio, visto che molti turisti ormai identificano il Mirtillo con Fanano. Ringrazio tutto il sistema turistico per lo sforzo fatto per organizzare questo evento, uno dei più importanti del nostro Appennino".