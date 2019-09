Finale Emilia, "Fare ancora il filò" fa tappa a Palazzo borsari

Continua il tour della compagnia Serraglio di Baladam con lo spettacolo "Fare ancora il Filò". L'ingresso è gratuito e al termine dello spettacolo seguirà un piccolo buffet, a base di prodotti locali, offerto dal comune di Finale Emilia.

Lo spettacolo, per voce e fisarmonica, è il risultato di una ricerca sul campo durata più di un anno, e svolta dalla compagnia nei territori della Bassa Modenese. Questa replica in particolare si svolgerà all'interno dei grandi saloni di Palazzo Borsari, a Finale Emilia, appena restaurato dopo il sisma del 2012. Adatto dai 14 anni.

Per informazioni: 3333610030

Metteremo in scena un Filò d'altri tempi, sospeso in una notte autunnale di fine Ottocento. Il Filò, la veglia in cucina o nella stalla, era quel momento della vita contadina in cui, dopo il duro lavoro della giornata, la gente si ritrovava, la sera, per stare in compagnia, chiacchierare, raccontare storie e, inconsapevolmente, per tramandare la cultura orale di un territorio. Lo spettacolo si ispira al tema della veglia nella stalla, anche se non vuole esserne una mera rievocazione storica, ma un'occasione per ragionare criticamente sul tema della narrazione orale all'interno di una società contemporanea in cui nessuno racconta più storie senza schermi di mezzo.