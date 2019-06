"Fare ancora il filò", tappa a Bastiglia per la compagnia Serraglio di Baladam

Sabato 6 luglio, a Bastiglia, presso il cortile della Biblioteca Comunale e altri luoghi del centro, va in scena lo spettacolo “Fare ancora il Filò”, della Compagnia Serraglio di Baladam, fondata dal regista e attore mirandolese Pierre Campagnoli. Per questa replica in particolare saranno presenti nello spettacolo diversi membri dell'associazione La Clessidra.

Inoltre, al termine dello spettacolo è previsto un piccolo buffet a base di prodotti tipici offerti dal Comune.

Il Filò, la veglia in cucina o nella stalla, era quel momento della vita contadina in cui, dopo il duro lavoro della giornata, la gente si ritrovava, la sera, per stare in compagnia, chiacchierare, raccontare storie e, inconsapevolmente, per tramandare la cultura orale di un territorio.

Questo spettacolo non vuole essere una mera rievocazione storica del Filò, ma un'occasione in cui ragionare criticamente sul tema della narrazione orale all'interno di una società contemporanea in cui nessuno racconta più storie senza schermi di mezzo.

Racconteremo storie per voce e fisarmonica, completamente in acustico e senza luce elettrica (utilizzeremo solo lampade e candele). Si tenterà di evocare una bella atmosfera d'altri tempi, sospesa in una notte di luna di fine Ottocento.

Per informazioni: 333 36 10 030