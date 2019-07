Il palco dei Giardini Ducali ospita i burattini de "La fata Tirovina"

Terzo appuntamento a ingresso libero con burattini e marionette in “prima serata” ai Giardini Ducali di corso Canalgrande a Modena. Mercoledì 31 luglio alle 21, la compagnia Alberto De Bastiani mette in scena “La bella Fiordaliso e la strega Tirovina” di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri, burattini e oggetti scenici di James Davies, effetti sonori di Silvia De Bastiani.

Ancora una volta ai “Giardini d’Estate”, a cura di Studio’s e “Burattini della Commedia”, divertimento garantito anche per gli adulti, e non solo genitori e nonni che accompagnano bambini e bambine nel parco storico del centro di Modena.

La trama: la Fata Tirovina, è una fata cattiva, insomma, una strega, ma è ormai vecchia e i suoi incantesimi malvagi non funzionano più, così deve pensare qualche sortilegio per rovinare la vita alla figlia del Re. Ricorre all’aiuto di due briganti pasticcioni e un uccello del malaugurio. L’aiuto maggiore dovrebbe arrivare dalle risposte dello specchio magico, ma questi si è aggiornato e la strega non riesce a connettersi. La perfida Tirovina si rende conto così di essere vecchia, superata e di non saper stare al passo con il tempo che vive di tecnologie in continua evoluzione e di prodotti genuini, biologici, certificati. Altro che mela avvelenata!

Alberto De Bastiani, attore e burattinaio, inizia l’attività nel 1982. Professionista dal 1988 con Pierpaolo Di Giusto inventa il Circo Tre Dita, presente ai più importanti festival italiani e stranieri, ottenendo, tra gli altri, nel 1998il premio per il miglior spettacolo al Festival Internazionale del Teatro per ragazzi di Porto Sant’Elpidio. Ha portato i suoi spettacoli in Spagna, Portogallo, Austria, Slovenia, Belgio, Olanda, Germania, Pakistan, Messico, Ecuador ed Eritrea. Nel 2006 si è aggiudicato il Premio nazionale Silvano d’Orba ai bravi burattinai d’Italia.

Le serate con i burattini si svolgono nella rassegna Giardini d’Estate a cura di Studio’s, nell’ambito dell’Estate modenese organizzata dal Comune con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera (main sponsor dei Giardini).