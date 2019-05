La seconda domenica del mese è di mercato, Fatto in Italia torna al Novi Sad

È l’occasione per fare qualche acquisto mirato, oppure per un po’ di spesa settimanale, se non quella per cercare con calma e con i consigli giusti, il capo d’abbigliamento o gli accessori più adeguati alle proprie necessità. Sono diverse le opportunità che offre l’evento Fatto In Italia, ogni seconda domenica del mese, quando arriva a Modena.

E così sarà anche il prossimo 12 maggio. Dalle ore 7.00 alle ore 14.30 gli operatori della ormai nota manifestazione, allestiranno i loro banchi presso il parco Novi Sad per offrire a modenesi e non un’opportunità di shopping all’aperto tra merce di qualità prodotta in Italia e all’estero – abbigliamento e accessori delle nuove collezioni primavera-estate, scarpe, biancheria ed articoli per la casa, il fai da te, etc. – offerte ed occasioni di risparmio. Prodotti a cui si affianca la qualità e l’assortimento di generi alimentari direttamente dal produttore al consumatore come la frutta e verdura di stagione, ma pure formaggi e latticini, pane, carni ed insaccati di vario tipo.

Per informazioni: Nevent S.r.l. 059 29.29.413