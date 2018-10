"Armonia dell'argonauta", grande successo per la mostra del giovane artista Federico Girotti

Grande successo per mostra del giovane artista modenese Federico Girotti Zirotti, tenutasi lo scorso weekend al Consorzio Creativo. Intitolata “Armonia dell’argonauta”, l’esposizione ha attirato centinaia di visitatori di tutte le età, che sono stati guidati in un percorso artistico introspettivo.

La passione per la pittura, per Girotti, classe 1998, inizia durante la scuola superiore. Inizialmente la sua arte si concentra su ritratti di persone, per poi spostarsi verso l’action painting dopo due anni di approfonditi studi su forme e colori. Ed è proprio in questa dimensione più astratta ed emozionale che il giovane artista inserisce la sua mostra. “Internet, televisione, fotografia. La figura al giorno d’oggi è già stata scandagliata in tutti i suoi modi di essere, avevo bisogno di andare oltre. Sentivo la necessità di rappresentare le mie emozioni, dipingendo ogni volta trasportato da un diverso stato d’animo” racconta in un’intervista.

Un vero e proprio viaggio nel mondo della pittura moderna, in cui ogni spettatore “navigava”, come l’avventuroso argonauta della mitologia greca, alla ricerca di un’armonia materiale e spirituale. “Ogni visitatore” continua l’artista “deve poter dare un’interpretazione personale ad ogni dipinto”, poiché solo senza imposizioni grafiche ed interpretative, l’arte è fruibile in tutta la sua pienezza.

Il poliedrico Girotti, rivela di avere un’altra grande passione, la scrittura, che lo ha portato di recente ad elaborare un libro ora in fase di revisione. In attesa della pubblicazione, continueremo ad ammirare la sua arte, i suoi vent’anni e la sua voglia di fare senza accontentarsi mai.

Gallery