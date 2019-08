Gli eventi da non perdere a Ferragosto a Modena e provincia

1 - LA CULTURA NON VA IN VACANZA: DAL MEF ALLA GALLERIA ESTENSE, ECCO LE APERTURE STRAORDINARIE. A Modena, nel giorno di Ferragosto, cittadini e turisti potranno trovare le porte aperte in musei e luoghi espositivi per visitare mostre e collezioni in città. MEF, Musei Civici, Galleria Estense, Museo della Figurina, Palazzo S.Margherita: sono solo alcuni dei magici luoghi che potranno essere visitati giovedì.

2 - SAGRA DELL'ASSUNTA, MUSICA E FUOCHI D'ARTIFICIO A MARANELLO. Ferragosto a Maranello sarà una giornata ricca di appuntamenti. Giovedì 15 agosto per chi rimane in città sono in programma diverse iniziative, per concludere nel migliore dei modi la Sagra dell’Assunta. Oltre a giochi e intrattenimenti di ogni genere, è in programma la tradizionale processione della Statua dell’Assunta per le vie del paese.

3 - GHIRLANDINA: ORARIO CONTINUATO NEL GIORNO DI FERRAGOSTO. Modena per Ferragosto tutto aperto, monumenti e musei, nel sito Unesco di piazza Grande patrimonio dell’umanità, cuore artistico e storico della città. Oltre alle normali modalità di ingresso, giovedì 15 agosto ci sarà occasione, per modenesi e visitatori, di andare alla scoperta della torre Ghirlandina con una particolare visita guidata.

4 - CARPI, MUSEI APERTI E VISITA NOTTURNA ALLA TORRE DELLA SAGRA. Il giorno di Ferragosto, i Musei di Palazzo dei Pio rimarranno aperti, concedendo così definitivamente ai turisti l'opportunità di visita per tutto il mese di agosto, nessun giorno escluso. Per Ferragosto, inoltre, è in programma un’apertura serale straordinaria del Palazzo by night, cui si aggiunge la salita in notturno alla Torre della Sagra.