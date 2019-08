Ferragosto a Maranello, finale "col botto" per la Sagra dell'Assunta

Ferragosto a Maranello sarà una giornata ricca di appuntamenti. Giovedì 15 agosto per chi rimane in città sono in programma diverse iniziative. Il clou della giornata, come da tradizione, è la Sagra dell’Assunta organizzata dalla Parrocchia San Biagio di Maranello.

La terza e conclusiva giornata della sagra parte alle 8 del mattino con la pesca di beneficenza e il mercatino. Alle 18.30 è in programma la tradizionale processione della Statua dell’Assunta per le vie del paese, mentre alle 19 apriranno la ruota della fortuna e il punto ristoro. Non mancherà la musica, che arriverà alle 21.15 con la performance live degli FM4 Band. Per concludere, alle 23.45 gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

In Piazza Libertà dalle 17.30 alle 24, inoltre, sono in programma il mercato fieristico e i gonfiabili per bambini (a pagamento).