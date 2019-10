L'Italia verso un nuovo Medioevo? Ferruccio De Bortoli al Forum Monzani

Il nostro Paese precipiterà in un nuovo Medioevo? O abbiamo qualche speranza? Domenica 20 ottobre alle 17.30 è Ferruccio de Bortoli a rispondere a queste domande al Forum Monzani, partendo dal suo libro "Ci salveremo" (Garzanti), dove parla dei costi della folle deriva populista e mette in luce anche le colpe e le ambiguità delle élite, della classe dirigente, dei media, e persino di chi scrive. Eppure il Paese è migliore dell'immagine che un governo irresponsabile proietta all'estero: ha un grande capitale sociale, un volontariato diffuso, tantissime eccellenze.

Questo libro è quindi anche un viaggio nelle virtù, spesso nascoste, dell'Italia, perché una riscossa civica è possibile, ma dipende da ognuno di noi. Per riuscirci bisogna riscoprire un nuovo senso della legalità e avere un maggior rispetto del bene comune; ci vuole più educazione civica, da riportare a scuola, e più cultura scientifica; è necessario combattere per una vera parità di genere e per dare più spazio ai giovani in una società troppo vecchia e ripiegata su sé stessa. Il futuro va conquistato, non temuto, e non dobbiamo mai perdere la memoria degli anni in cui eravamo più poveri e senza democrazia. Solo così ci salveremo. Nonostante tutto.