Festa della Befana alla Polisportiva Modena Est

È passata già 15 volte in altrettanti anni la befana a Modena Est, e nel 2019 ritorna per il suo sedicesimo passaggio domenica 6 gennaio alle 15.30 alla Polisportiva di viale Indipendenza 15. Non sarà sola, anzi. Con lei ci sarà Mago Leonardo a dare vita a uno spettacolo per i più piccoli. E, naturalmente, non mancheranno tanti regalini per i bambini.

A chiamarla in Polisportiva è il raggruppamento di diverse realtà del territorio “siaMo-Est” - che unisce il Comitato cittadini, la parrocchia Regina Pacis, la Polisportiva MoEst e si avvale della collaborazione del Comitato Genitori Saliceto Panaro – con il Quartiere 2 (Crocetta, San Lazzaro, Modena Est).

Sponsor dell’iniziativa, a ingresso libero e gratuito per tutti, sono Caffè Borghi, Figurine Panini, Ferramenta Galli e Abitcoop.

Per informazioni: Comitato Cittadini Modena Est, tel. 059 284109 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12. E-mail citmoest@monet.modena.it mentre la pagina web è http://associazioni.monet.modena.it/citmoest/.

L’appuntamento è promosso con l’intento di contribuire a migliorare la vivibilità del quartiere nell’ambito del progetto per Modena città sicura e progetto “Non da soli,”, gestito al Quartiere 2 dal Comitato Cittadini Modena Est.