Festa di Carnevale nella città di Formigine

Dall’8 al 13 febbraio si svolgerà la 61° edizione del Carnevale dei ragazzi Città di Formigine. La giornata di giovedì grasso è dedicata alle degustazioni gastronomiche. S’inizia alle 9 del mattino con le fritture di baccalà e patatine, mentre all’ora di pranzo il menù prevede polenta con costaiola e, a merenda, pizza per tutti i bambini. Alle 17 è previsto un laboratorio creativo per bambini da 6 a 11 anni (accompagnati dalle famiglie) per ideare originali mascherine. Il costo è di 1 euro come contributo alla spesa per il materiale; la prenotazione è obbligatoria, scrivendo una e-mail a castello@comune.formigine.mo.it o telefonando al numero 059 416244.

Sabato 10 febbraio, alle 16.30, la Biblioteca ragazzi Matilda organizza letture divertenti per bambini da 4 a 10 anni. L’ingresso è libero. Domenica 11 febbraio, in centro storico, a partire dalle 11 gli “zingari di Formigine” bivaccheranno in piazza e faranno degustare i loro piatti tipici. Alle 14 si terrà il corso mascherato e, alle 16, la Famiglia Pavironica terrà il tradizionale “sproloquio” dal balcone di sala Loggia. Il castello sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Qui si terrà un atelier creativo aperto a tutte le famiglie con bambini.

Lunedì 12 febbraio, Hub in Villa sarà aperto dalle 17 alle 22 per tutti i ragazzi. Musica e selfie corner con accessori a tema! Il 13 febbraio, martedì grasso, alle 9 verrà distribuito lo gnocco fritto e, alle 12, i maccheroni al ragù. Corso mascherato alle 14 e discorso del Re e della Regina del Carnevale alle 16. Alle 16.30 si potrà gustare un buon piatto di polenta. Il castello sarà aperto dalle 14 alle 18. Sia domenica che martedì, la Strana Coppia di Radio Bruno animerà la festa. Dal 10 febbraio fino al 4 marzo il Luna Park sarà presente vicino al Palazzetto dello Sport. Il Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine è organizzato dall’associazione omonima, in collaborazione con il Comune.