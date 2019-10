Tuffo nel cacao a Sestola per la Festa del Cioccolato di qualità

Sestola dedica il prossimo fine settimana al cioccolato di qualità, declinato nei più svariati gusti e abbinamenti. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre ritorna "Giochi di Cioccolato e croccante", un'autentica festa del cioccolato che arriva quest'anno alla 21^ edizione.

Ideato e organizzato da Marisa Tognarelli della Pasticceria Turchi di Sestola, in collaborazione con il Comune, l'evento ogni anno, sottolinea il sindaco di Sestola Marco Bonucchi, «attira migliaia di turisti pronti ad assaporare le dolci prelibatezze proposte da maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Grazie all'impegno di Marisa Tognarelli abbiamo consolidato un evento che ci consente anche di prolungare la stagione turistica finora molto positiva».

Saranno oltre dieci gli stand di altrettanti pasticcieri e cioccolatieri da tutta Italia; la Pasticceria Turchi anche quest'anno ha preparato per l'occasione «alcune novità - sottolinea Tognarelli - come le praline al gusto Sacher e le nuove praline all'aceto balsamico scaturite dalla collaborazione con una ventina di produttori di aceto balsamico tradizionale, una sorta di produzione personalizzata per ogni produttore», oltre alle sempre apprezzate praline al parmigiano reggiano, all'amarena, al rum giamaicano, all'irish coffee, a base di zuppa inglese fino a quella all'olio d'oliva con sale di Cervia. L'evento sarà l'occasione per gustare le proposte di cioccolatieri da Venezia, Padova, Lecco che porteranno le loro produzioni a base di cioccolato di Modica, le specialità dei cioccolati in tazza, fino alle originali riproduzioni di attrezzi e ferri vecchi ovviamente in cioccolato.

Gli stand dei maestri cioccolatieri aprono sabato e domenica tutto il giorno dalle ore 10, lungo le vie del centro storico dove sono in programma anche eventi musicali, giochi per bambini in piazza Passerini mentre sabato sera, al cinema Belvedere c'è la proiezione gratuita del film "Chocolat".

Il programma prevede anche laboratori con le scuole del territorio, il torneo di "scacchi e cioccolato", le degustazioni a tema alla Taverna wine cafè e la cena di gala su prenotazione, nella serata di sabato, al ristorante dell'hotel Al Poggio. Durante l'iniziativa gli studenti della scuola primaria di Sestola gestiranno una distribuzione di cioccolato a offerta libera il cui ricavato andrà in beneficenza all'Avap, ad associazioni che seguono i malati di Sla e alla scuola.