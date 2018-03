Al Palapanini torna la grande festa dei Cresimandi col Vescovo

Sabato10 marzo, dalle 15 (ma le porte apriranno già alle 14.15) al Palapanini di Modena, si svolgerà la festa dei cresimandi col Vescovo, organizzata come ogni anno dall’Ufficio catechistico diocesano, in collaborazione con Acr, Agesci e Csi. Alla festa, uno degli appuntamenti più partecipati della vita diocesana, sono attesi tutti i ragazzi che quest’anno celebreranno la Cresima, insieme ai catechisti ed ai genitori. «Si tratta – scrive il vescovo – di ritrovarci insieme per scoprire cosa ci rende “grandi” nella ricerca della “vera vita”, quella che tutti cerchiamo». I partecipanti saranno suddivisi a seconda della zona della diocesi di provenienza, a cui è abbinato un colore, che sarà indossato da ciascuno (cappellino, bandana...): giallo per la Montagna, verde per le Pedemontane, rosso per la Città e blu per la Bassa. Si rinnova anche la raccolta di solidarietà, a vantaggio dei progetti diocesani di sostegno ai poveri e ai profughi.