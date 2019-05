Volontariato. In piazza Matteotti la festa della Croce Blu

In occasione del suo trentasettesimo compleanno, sabato 11 maggio A.V.P.A. Croce Blu di Modena animerà Piazza Matteotti con attività ludiche per bambini, musica, cibo, convivialità e divertimento, a partire dalle ore 10.30 fino alle ore 19.

In questi “tempi interessanti” - come definisce la nostra epoca e i tempi venturi il filosofo sloveno Slavoj Žižek - Croce Blu di Modena sceglie per la sua festa annuale il tema “accoglienza”, per ribadire la sua forte vocazione sociale. Attraverso le sue attività - accoglienza invernale, trasporti sociali, corso di italiano per richiedenti asilo, distribuzione pasti, pranzi di Natale e Pasqua, solo per citarne alcune - Croce Blu di Modena opera quotidianamente, tutti giorni dell’anno per far sentire nessuno escluso, oltrepassando barriere culturali, religiose e socio-economiche.

Durante la giornata di sabato 11 maggio, non mancheranno attività dimostrative e stand sulle numerose attività che dal 1982 Croce Blu di Modena opera sul territorio. Una preziosa occasione per conoscere il mondo dell’associazione in un’atmosfera di festa, divertimento e convivialità, per ribadire e condividere insieme il sogno di una società più solidale e responsabile.

Ad aprire la festa alle ore 10.30 sarà Andrea Barbi di TRC che animerà la piazza per tutta la mattina. Alle ore 12.00 Enza Rando porterà il saluto di Libera, a seguire alle ore 12.20 dimostrazione delle unità cinofile della Protezione Civile. I volontari - assieme alle loro famiglie, amici e cari - sono invitati alle ore 12.30 a rimanere in Piazza Matteotti per il pranzo organizzato dai volontari (bibita e panino con offerta minima di 6 euro per autofinanziamento).

Nel primo pomeriggio appuntamento in Piazza Sant’Agostino alle ore 14.15 per la sfilata con striscione dei volontari, attesi alle ore 15 in Piazza Grande presso il Palazzo Comunale per la premiazione dei volontari di lungo corso. La festa prosegue poi in Piazza Matteotti dalle ore 17 con musica, animazione, lo spettacolo di aereo-danza “Cabaret di fumo” a cura della compagnia PaZo Teatro e la possibilità di fare merenda con i centrifugati, i frullati e la frutta fresca di Zazie.

A farci compagnia per l’intera giornata un’accurata selezione di libri della Libreria Ubik di Modena e la musica e animazione di Radio Liberamente e gli amici di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.