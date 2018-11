Festa d’autunno a Sorbara, una fiera del gusto e delle tradizioni

Nella cornice di via Verdeta, domenica 18 novembre, dalle 9.30 alle 20 si terrà la “Festa d’Autunno di Sorbara - Fiera del gusto e delle tradizioni”. Novembre, mese che precede l’inizio dell’inverno, offre con il suo clima mite l’opportunità per stare insieme, passeggiare e gustare le prelibatezze della tradizione modenese. Sorbara ha voluto cogliere l’occasione di queste giornate ancora non eccessivamente fredde per cercare di far conoscere le tradizioni di una volta tramite il cibo e le dimostrazioni di lavorazioni antiche.

Protagonisti principali della manifestazione saranno gli stand gastronomici. Si potranno acquistare ma anche gustare sul posto, grazie all’area adibita con tavoli e sedute, tanti prodotti della tradizione emiliana e non solo, come tigelle, gnocco fritto ma anche taralli pugliesi e focaccia genovese.

Festeggiando l’autunno, i suoi colori ma anche le sue tradizioni si potrà assistere infatti alla lavorazione dei ciccioli frolli serviti poi caldi dai “maestri norcini.” Altro prodotto tipico della gastronomia della nostra provincia ma della parte appenninica sono i Borlenghi: ovvero la cialda sottile e croccante tipica di Guiglia, fatto solo di acqua, farina e sale e farcita con il battuto di pancetta, lardo, aglio e rosmarino, detto anche pesto modenese. Per i più golosi gli stand di pasticceria, dal belsone al vin brulè, dalla crepes allo zucchero filato.

La giornata di domenica non sarà caratterizzata solo dagli stand gastronomici; a Sorbara anche tanto divertimento per i più piccoli con le giostre gonfiabili e per i più grandi esposizione di trattori d’epoca. Inoltre ci si potrà sbizzarrire con lo shopping nel mercatino artigianale e hand made e il migliori stand vintage.