Prende il via nel fine settimana la Festa de l’Unità di San Damaso

Prende il via la sera di venerdì 1° giugno la tradizionale Festa de l’Unità di San Damaso di Modena. La Festa sarà in funzione per tre fine settimana (1/2/3 giugno; 7/8/9/10 giugno e 14/15/16/17 giugno) presso la sede della locale Polivalente. In programma il collaudato mix di buona politica, buon cibo e buona musica. L’avvio della Festa si inserisce nel week end di mobilitazione a sostegno del Capo dello Stato e in difesa dei principi democratici della nostra Costituzione. Venerdì 8 giugno, alle ore 18.30, è in programma un incontro dal titolo “La sfida educativa nella scuola di oggi” a cui parteciperanno la senatrice Vanna Iori, l’assessore alla Scuola del Comune di Modena Giampietro Cavazza, il presidente del Coordinamento genitori della provincia di Modena Giuseppe Stefani e il dirigente scolastico Giorgio Siena. Coordina Grazia Baracchi, responsabile Scuola nella Segreteria cittadina del Pd. La sera di mercoledì 13 giugno è invece atteso alla Festa il deputato Pd Piero Fassino.