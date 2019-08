Festa dei Matti, tanta musica nel tradizionale appuntamento di Palagano

Se c'è un posto dell'appennino modenese che d'estate, nei giorni intorno a Ferragosto, si riempie letteralmente di curiosi, turisti e villeggianti, quello è Palagano durante la "Festa dei Matti". La manifestazione si rinnova anche quest'anno, giungendo cosi alla sua 29esima edizione. Collocato al centro della vallata del Dragone, Palagano supera ogni anno il record delle presenze, grazie a un programma di concerti, musica, arte, enogastronomia e giochi.

La festa si aprirà lunedì 12 agosto, per poi proseguire fino al gran finale del 15, sfruttando a pieno l'area del parco comunale e occupando anche altri angoli del paese, come la piazza del Municipio e parte della via XXIII Dicembre. Presso la piazza del comune sorgerà un area dedicata ai bambini (e non solo) "Pazza isola per piccoli matti" con gonfiabili, scivoli, salterini, laboratori, truccabimbi e tanto altro.

Questo il programma degli eventi principali, mentre l'opuscolo completo è consultabile sul sito della manifestazione:

LUNEDI' 12 AGOSTO

SERATA GIOVANI

Concerto del gruppo PINK & US omaggio ai Pink Floyd accompagnato da immagini di sabbia di Gabriella Compagnone

a seguire DISCOTECA SOTTO LE STELLE con la musica dal vivo a cura dei DJ'S MATTIO E FEDE D.

MARTEDI' 13 AGOSTO

IVA ZANICCHI in concerto

MERCOLEDI' 14 AGOSTO

Serata danzante con l'orchestra spettacolo CASTELLINA PASI

MERCOLEDI' 15 AGOSTO

Serata danzante con l'orchestra spettacolo ROBERTA CAPPELLETTI

a seguire SPETTACOLO PIROTECNICO