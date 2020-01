Rivara di San Felice, si conclude con l'Epifania la 4° edizione della Festa dei Sapori di Montagna

Sarà il giorno dell'Epifania a concludere la "Festa dei Sapori di Montagna", giunta quest'anno alla sua 4° Edizione. L'attesissimo evento -che si è svolto questa volta nel comfort della nuova sede fissa (aperta tutto l'anno) di BorlenGO!- a Rivara di San Felice sul Panaro, ha riscosso un grande successo.

Anche lunedì 6 gennaio, come da programma, il pubblico per cena potrà accedere alla degustazione, anche da asporto, delle migliori tipicità dell'Appennino preparate e farcite al momento, come borlenghi, tigelle (crescentine), gnocco fritto e frittelle. Sono a disposizione anche i primi della tradizione, e non mancheranno aperitivi in compagnia: il tutto a partire dalle ore 18.00.

A fianco della gastronomia tradizionale, in esposizione e vendita anche altri prodotti tipici e Ceste Natalizie.