Torna la Festa dei Vicini, 35 diversi appuntamenti in città

A cena, merenda o per l’aperitivo; con giochi per grandi e piccini; in aree verdi, piazze o spazi condominiali. In ogni caso occasioni di festa, per conoscersi e stare insieme e per consolidare rapporti con vicini di casa con cui talvolta a malapena ci si saluta. Sono quasi una quarantina gli appuntamenti in programma nel pomeriggio di sabato 16 giugno per la nuova edizione di “Stiamoci vicini” la Festa dei vicini promossa dall’assessorato a Welfare e Coesione sociale del Comune di Modena in programma in vari punti della città.

Sul territorio del Quartiere 1 ci si trova negli spazi comuni di condomini Acer di via Riccoboni, via Misley Menotti, Margherita Hack e in piazzale Redecocca, sede del Polo territoriale, dove l’appuntamento è alle 16.30 per fare merenda insieme, parteciperà anche l'assessora al Welfare Giuliana Urbelli.

Nell’area del Quartiere 2 feste dei vicini sono state organizzate in via Cuba, via Repubblica di Montefiorino, via Portorico, via Resistenza, strada Attiraglio, via Cardinal Bertone e alla Polisportiva Forese Nord di Albareto; oltre che nelle aree comuni delle palazzine Acer di via Gerosa, del Torrenova di via Cervino, di via Montegrappa e via del Frassino; il Comitato cittadini Modena est organizza feste e ritrovi nell’area della polisportiva di piazza Liberazione e in via Bentivoglio, il Gruppo Volontari Crocetta in via Crocetta, il Gruppo Verde Sant’Anna in via Gazzati e la cooperativa Gulliver all’R-Nord.

Nel Quartiere 3, oltre che presso gli Orti di S.Agnese di stradello Medici Caula e alla Residenza Anni Azzurri di via del Pozzo, i vicini di casa sono in festa in via Mercatore, via Vignolese, via Cividale, via Rocco Chinnici, via Lugo, via Lodi, via Imola, via Voghera, via Meloni e via Viterbo, sede anche del Polo territoriale, dove si pranza insieme nel parchetto dietro al Conad per conoscersi, divertirsi e rafforzare i legami di prossimità.

Infine, nel Quartiere 4 la Festa di vicini fa tappa in via Fucini, a Cognento in via Jacopo da Porto, tra Marzaglia e Cittanova in via Giarola, alla Polisportiva Madonnina, oltre che nella Residenza Anni Azzurri di via dell’Ariete e alla Parrocchia Gesù Redentore.

Ad organizzare le feste sono stati direttamente i cittadini con il sostegno del Punto d’Accordo del Comune che si è occupato delle autorizzazioni, quando necessarie, di fornire consigli e supporto.