Pievepelago, la Festa del Gelato tocca la 14esima edizione

A Pievepelago da pomeriggio a notte fonda c'è la "Festa del Gelato"! Sabato 17 agosto ritorna la Festa del Gelato, organizzata dal bar gelateria “Il Gelato” di Vignocchi Andrea, storica gelateria presente nel paese dal 1951.

La festa, giunta alla sua quattordicesima edizione, ha inizio alle ore 16.00 in via C.Costa con tanti gadgets in omaggio per i bambini, alle ore 17.00 il “Fantasy Show”, uno spettacolo di magia e intrattenimento, intratterrà grandi e piccoli con giochi, magie e baby dance, nel mentre una lotteria abbinata con l’acquisto del gelato metterà in palio per i “gelati vincenti” un ticket-famiglia per Mirabilandia e qualche kg di gelato.

Non mancheranno borlenghi e crepes a deliziare i partecipanti alla manifestazione, a cura del bar pasticceria “La Delizia”. La festa proseguirà alle ore 20.30 con la musica dal vivo dei Grooving Birds per arrivare a tarda notte con dj set e shots party.