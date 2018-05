Nel Quartiere 2 c'è la Festa del Naviglio

Sabato 26 maggio, nel Quartiere 2 si terrà la “Festa del Naviglio. Ieri e oggi, Darsena e le sue vicinanze”. L’iniziativa, con ritrovo a partire dalle 15.30 nell’area antistante la parrocchia di San Giovanni Evangelista, si svolgerà anche al parco XXII Aprile e vedrà l’inaugurazione di una esposizione di pannelli descrittivi, una estemporanea di pittura per bambini e, per non dimenticare, partiranno dal Naviglio in località Bertola le mini barche degli Amici della Darsena.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici della Darsena e dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista in collaborazione con il Quartiere 2 Crocetta, San Lazzaro, Modena Est.