Festa del Racconto 2018, ben 60 eventi e grandi nomi nei centri storici

Un’iniziativa originale nel panorama italiano, dedicata a questa particolare forma di scrittura, che ruoterà attorno al tema Raccontare il corpo. Materia, pensiero, identità. Saranno 5 giorni densi di appuntamenti, quelli che da mercoledì 23 a domenica 27 maggio faranno dei centri storici dei Comuni delle Terre d’Argine – Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera – lo scenario della Festa del Racconto, la manifestazione che in occasione della sua XIII edizione si presenta con 60 eventi – di cui 16 per ragazzi - che vedranno protagonisti oltre 70 tra scrittori, giornalisti, critici, illustratori, scienziati, attori e musicisti di fama internazionale.

Tema dell’edizione 2018 - realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Carpi e organizzata da Biblioteca Multimediale Arturo Loria in collaborazione con Fondazione Campori, gli istituti culturali e gli assessorati alla Cultura dei comuni delle Terre d’Argine, col patrocinio della Regione Emilia-Romagna – sarà il corpo, inteso nella sua complessa composizione di materia, pensiero e identità, prendendo in considerazione, oltre alla fisicità, dunque, anche la psiche, l’io collettivo e individuale, il processo di costruzione dell’identità. Anche il genere racconto sarà protagonista della Festa con alcuni momenti dedicati specificatamente a questa forma letteraria, che sembra aver suscitato un nuovo interesse da parte di critici e scrittori anche nel nostro paese.

Mercoledì 23 maggio

A dare il via alla manifestazione, mercoledì 23 maggio alle ore 21 al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera sarà Gad Lerner che, dialogando con Massimiliano Panarari, discuterà del mondo del lavoro italiano, tra protesta pubblica e solitudini private, a partire dalla storia di Concetta, la donna che si diede fuoco all’Inps di Torino.

Giovedì 24 maggio

La sera successiva, giovedì 24 maggio, l’illustratore Alessandro Baronciani terrà, presso la Biblioteca Campori di Soliera, un reading spettacolo ispirato alla sua celebre graphic novel Le ragazze nello Studio di Munari, mentre alle ore 22.30 il palco del Nuovo Cinema Teatro Italia sarà solcato dal duo svedese Kristal & Jonny Boy, per un concerto a cavallo tra canzoni pop, teatro e danza contemporanea. La stessa sera, alle ore 21, la Festa prenderà avvio contemporaneamente anche a Carpi dove, presso l’Auditorium Loria, Elena Varvello, autrice e docente di storytelling presso la Scuola Holden di Torino terrà un incontro moderato da Francesca Galafassi sull’importanza della scrittura creativa, e Campogalliano, dove in piazza Castello il critico letterario del Corriere della Sera Alessandro Beretta dialogherà con Marco Balzano, autore di Resto qui, romanzo di grande successo internazionale e finalista al Premio Strega.

Venerdì 25 maggio

Se poi venerdì 25 Duccio Demetrio sarà ospite di Habitat a Soliera alle ore 18, alle 18.30 la scrittrice e giornalista Concita De Gregorio incontrerà i lettori in piazza Re Astolfo, in un incontro che, condotto da Alberto Rollo, tratterà di ritratti, autoritratti e identità. La Festa proseguirà poi con la restituzione, alle ore 19.30, di Scrivere o meglio ri-scrivere, il laboratorio di scrittura creativa tenuto nei mesi precedenti dalla docente della Scuola Holden Maria Clara Restivo, cui seguirà, alle ore 20.30 sul palco del Teatro Comunale, Beate le bestie, il reading in cui Michele Serra condenserà 25 anni di ‘Amache’, la celebre rubrica che il giornalista e scrittore ha tenuto prima per l’Unità e poi per la Repubblica,. A concludere la serata, alle ore 21.30, sarà un altro grande ospite, il giornalista e telecronista sportivo di SKY Federico Buffa, che in piazza Re Astolfo parlerà dei grandi campioni dello sport, raccontati come soltanto lui sa fare con il suo inimitabile stile, in un dialogo con Pierluigi Senatore.