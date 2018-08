Torna a Solignano la Festa de L'Unità dal 10 al 19 agosto

La Festa de l’Unità di Castelvetro, organizzata dal Circolo Pd di Castelvetro di Modena, inizierà venerdì 10 agosto, e animerà il centro civico di Solignano con cibo, musica e divertimento fino a domenica 19. La prima serata di venerdì si aprirà alle 19.00 con l’inaugurazione della festa e la presenza di Davide Fava, segretario provinciale Pd e Federico Poppi, segretario Pd di Castelvetro, per poi seguire, alle 21.00, con Giovanni e Donatella tra liscio e balli di gruppo.

Sabato 11 alle 19.00, vedrà ospite Giuditta Pini, deputata Pd per discutere della situazione politica attuale. Successivamente, alle 21.00, saranno presenti I Giramondo, con una serata a base di liscio e balli di gruppo. Domenica 12, alle 21.00, si esibiranno Gianni e Camilla un repertorio di liscio, balli di gruppo e musica folk.

La Festa riaprirà mercoledì 15 per il tradizionale pranzo di Ferragosto dalle 12.00.

Il weekend di venerdì 17 incomincia con l’aperitivo assieme ai Gd alle 19.00 e, a seguire, torneranno ad esibirsi Gianni e Camilla con il loro repertorio di liscio, balli di gruppo e musica folk. Sabato 18, alle 21.00 sarà protagonista l’orchestra Germano Guidastri con liscio e balli di gruppo. La festa chiude domenica 19 agosto con l’incontro del sindaco Fabio Franceschini con i cittadini alle 19.00, per poi concludere con l’ultima serata in compagnia di Selvino e Company per una serata a base di liscio.