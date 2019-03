Ad Attozero Festa della Donna con i Fuori di Testo e djset

Per l'8 Marzo, per la #festa della #donna, AttoZero Teatromusicadanza presenta uno spettacolo unico e divertente e a seguire una #festa, con DJ-Set e tutto quello che serve per una serata speciale! Dalle 20.30 apriranno le porte di Attozero con aperitivo di Benvenuto e a seguire Buffet in collaborazione con la Gastronomia La Pradella. E poi...

*Lo Spettacolo*

I Fuori di Testo, tutti al maschile per un pubblico tutto al femminile. "Solo uomini sul palco... Solo donne in platea".

I maschietti dei #fdt dedicheranno tutte le loro energie alle donne! Vi accoglieranno, coccoleranno e vi celebreranno... e soprattutto vi faranno #divertire! Rideremo degli uomini, rideremo delle donne e rideremo di tutto quell'universo che c'è tra gli uomini e le donne. Loro porteranno il loro spirito, voi portatevi la voglia di divertirvi e un dettaglio dell'abbigliamento giallo, se lo avete.

Attenzione! Questa prima parte dell'evento è dedicata e riservata alle sole Donne.

Dalle 24, si aprono le #danze e le porte di Attozero a chiunque abbia voglia di ballare con le musiche e i ritmi della nostra DJ "La Lara Mammi", fino a quando avremo forza nelle gambe!

In scena per i Fuori di Testo

Riccardo Pace

Emanuele Zecchini

Giorgio Musa

Martino Miccoli

Andrea Zanni

Max Magli



Regia audio e luci

Giovanni Tosi



In collaborazione con Keller - Ristorante Birreria



Ingresso aperitivo, buffet e spettacolo (dalle 20.30): € 18 (ingresso riservato alle sole donne)

Ridotto (dalle 24.00): € 5

Prenotazione obbligatoria. Ingresso riservato ai soci.

