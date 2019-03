Festa della Donna a Soliera, un calendario ricco di appuntamenti

Com’è tradizione, Soliera celebra la Festa della Donna con un programma ricco e articolato di iniziative che prenderà avvio lunedì 4 marzo, con una colazione speciale al Social Market Il Pane e le Rose per concludersi il 30 marzo.

Spazio anche al teatro mercoledì 6 marzo con il reading musicale “Beatrice in fondo al mare” di Elisa Lolli, in scena al centro Polivalente di Limidi (via Papotti 18).

Venerdì 8 marzo, al mattino, rametti di mimosa verranno distribuiti al Mercato contadino di via Nenni, a cura dell’Udi di Modena, mentre alle 20 Habitat ospita la Cena della Mimosa organizzata da Arci, Auser, Croce Blu e Spi-Cgil.

Sabato 9 marzo, dalle 10 alle 12, l’attore Riccardo Goretti sarà alla biblioteca Campori di piazza Sassi per regalare una poesia a tutte le donne che entreranno, mentre nel pomeriggio, alle 16, nel Parco della Resistenza si inaugura la panchina rossa, mentre ad Habitat sono in programma un laboratorio di scrittura e uno di manipolazione, condotti rispettivamente da Caterina Fiorino e Emanuela Corradini, per un’iniziativa a cura della Università Libera Età Natalia Ginzburg.

Domenica 10 marzo, alle 12, il Centro Pederzoli di Limidi propone il Pranzo della Mimosa, un’iniziativa che si rinnova da tanti anni e rappresenta una partecipata occasione di ritrovo e socialità. Nel pomeriggio, alle 17.30, ad Habitat, spazio alla musica classica con il concerto-aperitivo del duo pianistico composto da Maria Cristina Brausi e Evelyn Davolio.

Mercoledì 13 marzo, alle 19.30, la biblioteca Campori ospita l’incontro con Carolina Capria, scrittrice e ideatrice della pagina Facebook “L’ha scritto una femmina”. E sempre in biblioteca, sabato 16 marzo alle 19.30, la Compagnia delle Lucciole presenta “Emma & Friends”.

Il 17 marzo alle 15.30 si rinnova a Limidi l’appuntamento con la manifestazione sportiva Donne in pista, il 21 marzo si accoglie la primavera con una camminata di nordic walking, promossa dall’Arci, infine domenica 30 marzo, alle 15.30, è in calendario la bella iniziativa “Mammafit. Ginnastica per mamme e neonato, al parco, col passeggino a due/tre mesi dal parto”.

Il programma dettagliato è sul sito del comune.