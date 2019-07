Montombraro si colora di viola, torna la Festa della Lavanda

Come ogni anno torna a Montombraro, dal 6 all'8 luglio, la Festa della Lavanda, una tre giorni di relax e divertimento che vedrà la piccola frazione del Comune di Zocca colorarsi di viola.

Vie, giardini e piazze in fiore, ma non solo: anche gli arredi urbani e le creazioni a tema dei cittadini, che saranno chiamati a sfidarsi nel tradizionale concorso "Montombraro in viola", contribuiranno a creare il clima gioioso e profumato che accoglierà i visitatori. Eventi, convegni, mostre e dimostrazioni legate alla lavanda, rendono il programma dell'evento organizzato da Pro loco più ricco che mai.

Come accade per ogni sagra che si rispetti, colonna portante dell'iniziativa sarà la gastronomia: perchè sì, la lavanda non è utilizzabile solamente per preparare tisane e decotti, ma anche per creare gustose ricette. Il tutto si terrà presso l'Area Verde Festa di Via Serre.

"Partecipare alla Festa della Lavanda significa allontanarsi per un attimo dalla quotidianità, per lasciare spazio ai sensi, al divertimento e alla buona tavola, avvolti in una nuvola viola di fragranze ed essenze delicate".

A seguire il programma

Sabato 6 luglio

ore 15.00: Apertura banchetti espositori

ore 8.30: Apertura attività gastronomiche

ore 21.00: Musica con Ciro e Meris

Domenica 7 luglio

ore 9.00: Apertura banchetti espositori

ore 12.00: Apertura attività gastronomiche

ore 17.00: Esibizione Scuola di Danza Castelletto

ore 18.30: Apertura attività gastronomiche

ore 20.30: Spettacolo Musicale Sandro e Steve

Lunedì 8 luglio