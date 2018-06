Nonantola, sei palchi e 48 concerti per la Festa della Musica

Come ogni anno si rinnova il grande appuntamento con la due giorni di musica live a Nonantola in programma il 15 e 16 giugno. I numeri della Festa della Musica 2018: 270 musicisti, 6 palchi nel centro storico e 48 concerti. I vari generi musicali, adatti a un pubblico eterogeneo, andranno a pari passo nelle due serate con le proposte enogastronomiche dei ristoratori nonantolani.

L' evento è promosso dal Comune di Nonantola, dal Comitato per il Centro Storico, dalla Fonoteca comunale - Officine Culturali di Nonantola con il contributo di Giacobazzi Vini e Graf SpA, Foto Vip, Fermec, FIAP, Autoscuola2000, Borsari, Aquila Nera.

“Il Comune crede molto in questa manifestazione perché ha un potenziale di coinvolgimento di commercianti, di realtà del paese e di musicisti che è quasi unico - spiega la Vice Sindaca Stefania Grenzi - e nasce dalla lunga tradizione della Fonoteca comunale, delle nostre Officine Musicali e dalla cultura musicale che caratterizza Nonantola”

Mettere in piedi un cartellone di 48 concerti in due serate è un'attività molto difficile - spiega Giancarlo Montorsi responsabile per il Comune dell’evento - ma il risultato finale al pubblico è sicuramente una cosa molto coinvolgente. Chi viene a questa festa si sentirà completamente immerso nella musica in ogni angolo delle strade”.

La manifestazione è gratuita ed è coordinata dai diversi volontari delle Officine Musicali e dell'associazione Asso Duedu.

PROGRAMMA

VENERDì 15 DALLE ORE 19.00

BantuBeate - SHIJO X - Angus Mc Og - Babel Fish - One Glass Eye - Walking Dummies Juicy Buzz - Shade Of Echoes - l'ondes - Cafè Desordre - Dirùpators - Il Corpo Docenti - Manjola Folk's Band - Indigo - feat. Esserelà - Doctor Delta - William Zoboli - Liquid Trio

SABATO 16 DALLE ORE 18.00

Sdang + Colin Edwin (Porcupine Tree) - Tangram - MAY GRAY - Barone Lamberto - Jesus, John & Whitney - MOEST - Officina Mobile Street Band - StrawBlitz - Cambio Cane - Skambisti - Safari Surround - VAMPA - Oaks For Rent - NOx - BY.LL - La Malta Bastarda - Cheap - Garage Damedeo - EMOTU - Acid Bass Town - Blue Dolphin - Stella Baraldi - Mr Kenzo e i LatiTanti - MeM Drinks Trio - Latin Soul Trio - Cremonini-Roda-Filippig Trio - LaRumorosa