Festa dello Sport a Limidi di Soliera e presentazione di "Quando il 5 era lo stopper"

Domenica 05 maggio 2019 ore 9,30 presso Il CENTRO SOCIALE “O. Pederzoli” di LIMIDI di Soliera (Mo) in via Papotti 20, STEFANO NADALINI (coautore con Marco Piano) presenta Il libro “QUANDO IL 5 ERA LO STOPPER” (un viaggio nel tempo del calcio che fu con tante notizie, aneddoti, personaggi). Saranno presenti MAURO MELOTTI (EX CALCIATORE DEL MODENA), CLAUDIO CALIUMI (PRESIDENTE CARPI f.c.) e GIANCARLO TACCONI (telecronista di TRC).

A seguire alle ore 11 presso IL CAMPO SPORTIVO dI Limidi in via Gambisa 600, inaugurazione dell’ampliamento degli spogliatoi e consegna ufficiale dei pulmini acquistati tramite il crowfunding ataldegmè del Comune di Soliera (Mo) “mi dai un passaggio”. Presenzieranno il sindaco di Soliera Roberto Solomita ed il parroco di Limidi Don Antonio Ciotti oltre alle autorità e tutte le aquadre del Limidi Calcio.

L’evento, come sempre, è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito.

