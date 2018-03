Gli appuntamenti a Maranello per la Festa della Donna

Giovedì 8 marzo alla Polisportiva Polivalente di Via Fornace c’è l’“Open Day Sport”: una giornata con ingresso gratuito per le donne a tutti i corsi di acquagym e fitness in programma (occorre presentarsi con il certificato di idoneità sportiva in corso di validità, per informazioni contattare la Segreteria al numero 0536/940228).

Sempre giovedì 8, in serata, alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma la proiezione gratuita del film “Adorabile nemica” di Mark Pellington con Shirley MacLaine e Amanda Seyfried. Infine, venerdì 9 alle ore 21 alla Biblioteca Mabic, l’associazione culturale Il Leggio propone il reading “Mi è venuta un’idea. Per una poesia? Il miracolo del quotidiano in Wislawa Szymborska”, con Sandra Tassi, Bianca Ferretti, Catia Gallotta, Agata Della Santunione e le fotografie di Daniele Affranti. L’ascolto di brani poetici della poetessa polacca permetterà di cogliere la “magia del quotidiano” dei suoi testi lirici. Una sezione delle fotografie di Daniele Affranti è visibile nell’atrio del Mabic, negli orari di apertura.