Una domenica tra Felix Pedro e Linea Gotica a Trignano di Fanano

Dalla mattina, con ritrovo alle ore 8 in località Due Ponti, il raduno in bicicletta di "Felix Pedro Trail of Pioneers" con un bellissimo tour lungo alcuni dei luoghi più belli del territorio di Fanano come il Passo del Colombino, Capanno Tassoni, Monti della Riva, Lago Pratignano e infine discesa a Trignano. Iscrizioni anche sul posto.

Dalle ore 12 apertura straordinaria del Museo dei Monti della Riva di Trignano con stand gastronomici a cura del gruppo Terre di Trignano con un bel sottofondo di musica popolare.

Dalle ore 16 presentazione del Romanzo "A Volte Basta Una Piuma" della Prof.ssa Ricercatrice Elvia Trap. dedicato alla storia di Felice Pedroni. A seguire la presentazione del video "Le Avventure di Felix Pedro", realizzato dalla classe 5aC della Scuola Primaria di Fanano nell'ambito dello scambio con la classe corrispondente di Soga (Giappone), città dove ha vissuto Jujiro Wada, amico di Felice Pedroni e testimone della sua storia avventurosa.

Novità sentieristica. Inoltre sarà anche possibile raggiungere ancor più agilmente i Monti della Riva direttamente da Trignano grazie al lavoro svolto dalla squadra dei Cacciatori New Team Monte Cimone,. Nei giorni scorsi è stato sistemato il sentiero che da località Casa Magnani in al Pizzo di Campiano che è funzionale al museo della Linea Gotica

APERTURA MUSEO. Ricordiamo che il Museo della Linea Gotica di Trignano è aperto tutti i sabati e le domeniche dal 6 luglio all'8 settembre 2019 dalle ore 16 alle ore 19.

FELIX PEDRO AL CINEMA. E le emozioni riguardanti Felice Pedroni-Felix Pedro non finiscono qua. Lunedì 22 luglio 2019 dalle ore 21,20 ci sarà in Piazza Corsini la proiezione cinematografica del docufilm Felix Pedro...se solo si potesse immaginare, con presentazione iniziale a cura del regista Paolo Muran e del comico Giorgio Comaschi