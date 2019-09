Festa del Fungo Porcino, una due giorni di tradizione e divertimento sui monti

Sabato 21 e domenica 22 settembre si terrà a S. Annapelago l'attesissima Festa del Fungo Porcino. L'evento, giunto alla decima edizione, oltre al concorso "Fungo Porcino più pesante" e il concorso fotografico, quest'anno è stato arricchito da nuovissime iniziative che consentiranno di conoscere in modo più approfondito questo prodotto simbolo della montagna e il fascino silenzioso dei luoghi ove si nasconde.

Sarà possibile rifocillarsi nelle giornate del sabato e domenica con menù ovviamente incentrati sul fungo, che sarà proposto in svariati modi dall’aperitivo al dessert. Come al solito faranno da cornice all’evento gastronomico musica, spettacoli, laboratori e incontri durante tutte le due giornate. Il paese, per l’occasione, sarà arricchito da postazioni che rievocheranno Antichi Mestieri. A seguire il programma dettagliato e le istruzioni per partecipare ai concorsi

Sabato 21 settembre

Dalle ore 10 fino a sera, mercatino tradizionale nella piazza del paese, con la partecipazione della fattoria ‘Capanna di Biagio’. Presso lo Stand Ente Parchi Emilia Centrale: laboratorio “Ad ognuno il suo fungo.” Intrattenimento col Duo Piadina sino al pomeriggio

Dalle ore 12.30: stand gastronomici a cura dei ristoranti locali

Nel pomeriggio, animazione in piazza per bambini a cura dell’associazione ‘Millebolleblù’

Ore 15.30, sala teatrino don Bosco: apertura mostra micologica e mostra fotografica. Premiazione concorso fotografico “La natura: artista e scultore del legno”. Premiazione del Fungo porcino più pesante 2019

Ore 17:30 sala teatrino don Bosco: incontro ‘Come pulire, conservare ed utilizzare il fungo’.a cura Ispettorato Micologico Azienda USL

Ore 17.30, in piazza: aperitivo tipico, stand gastronomico, intrattenimento musicale fino a sera.

Domenica 22 settembre

Dalle ore 10: Mercatino dei Sapori e Tradizioni a cura di LMHOW

Presso lo stand Ente Parchi Emilia Centrale laboratorio “Ad ognuno il suo fungo”

Ore 9:30 escursione micologica ‘Ad ogni fungo il suo ambiente’. Ritrovo presso lo stand Parchi. Prenotazione consigliata: Parchi Emilia Centrale tel. 0536.72134, ceas@parchiemiliacentrale.it

Ore 10.00 riapertura mostra micologica

Dalle ore 12.30: stand gastronomici a cura dei ristoranti locali

Ore 15:30 Caccia al tesoro, attività ludica che porterà a scoprire tante curiose informazioni sul regno dei funghi e sugli angoli nascosti del paese

Pomeriggio: intrattenimento musicale.

CONCORSO FUNGO PORCINO PIU' PESANTE: Potranno partecipare tutti coloro che avranno raccolto funghi porcini da sabato 15-06-2019 sino alle ore 10.00 di sabato 21-09-2019. La pesatura verrà effettuata presso la Macelleria del paese Fontanini-Liviana nei seguenti orari: dalle 8 alle 13 tutte le mattine (escluso il lunedì, chiuso), al pomeriggio il venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Verrà redatto l’elenco dei funghi trovati col rispettivo peso e il nome del concorrente. Il vincitore del concorso verrà premiato con un Tesserino Stagionale dell’Unione Parchi Emilia Centrale / Parco del Frignano per la raccolta funghi anno 2020. La premiazione avverrà a S.Annapelago alle ore 16 di sabato 21 settembre.

8° CONCORSO FOTOGRAFICO – EDIZIONE 2019: Le foto dovranno avere come soggetto “La natura: artista e scultore del legno” (ad esempio: immagini di alberi cavi, o tronchi lavorati dal vento, dalle intemperie e dal tempo, ecc…). La partecipazione al concorso prevede l’invio di: un massimo di tre immagini tramite posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.pievepelago.mo.it oppure su supporto informatico, con scheda di partecipazione, entro le ore 13.00 del 5 settembre 2019 all’ufficio cultura-turismo del Comune di Pievepelago 0536-71322 int.14.