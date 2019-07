Cena sotto le stelle, mercatino bio e musica per i 4 anni del Gruppo di Acquisto Solidale Acli

Festeggia il quarto compleanno venerdì 5 luglio con una grande festa (a ingresso libero) che, a partire dalle 19, animerà il cortile del Tempio di Modena(viale Caduti in Guerra 192) con una cena sotto le stelle, mercatini Bio e km 0 e la musica dei “Ti amo Peggy Sue”.

Stiamo parlando del Gruppo di Acquisto Solidale Acli di Modena dove oltre 150 famiglie ogni settimana hanno trovato il luogo dove trovare prodotti dialtissima qualità a prezzi da ingrosso diventando, così, un punto di riferimento per coloro attenti alla provenienza, alla piccola filiera, alla certificazione biologica e, più in generale, all’etica del consumo.

Già perché, grazie alla scelta da parte delle Acli, di destinare a questo progetto il 5 per mille che i modenesi hanno scelto di devolvere loro, il ricarico sui prodotti è solo del 10% sul costo iniziale.

“E’ stata una sfida - racconta Francesca Maletti, ideatrice del Gruppo di Acquisto - che le Acli hanno subito abbracciato. Il mio desiderio era permettere a tutti di potere mangiare prodotti sani, certificati ed etici ma a un prezzo contenuto”. Per farlo ha girato in prima persona le aziende locali e i piccoli produttori della provincia modenese trovando un riscontro immediato. La voce della nostra esistenza si è sparsa velocemente. E se all’inizio i fornitori erano quasi esclusivamente del territorio, in poco tempo abbiamo ricevuto richieste da piccole aziende di tutta Italia che, nella tendenza della massività, venivano tagliate fuori.”

Se all’inizio sugli scaffali i prodotti erano per lo più frutta e verdura, adesso, gli oltre 3000 iscritti, entrando nei locali di Insieme, possono trovare tutto ciò che serve per una spesa salutare: carni, formaggi, pane, pasta fresca o confezionata, marmellate, vino, detersivi per la casa, ma anche cura della persona, degli animali e i prodotti per la scuola. Non mancano anche alcuni prodotti della grande distribuzione per consentire a chi viene da Insieme una varietà che soddisfi i fabbisogni quotidiani della singola persona o della famiglia.