A Bosco Albergati la prima Festa regionale de Giovani Democratici

I Giovani democratici di Castelfranco Emilia e della Provincia di Modena, con il supporto delle altre federazioni della regione, organizzano, dal 20 al 22 luglio, la prima festa dei GD dell’Emilia Romagna all’interno della cornice storica della festa de l’Unità di Bosco Albergati a Castelfranco Emilia. Tre giorni di campeggio, approfondimento e intensa discussione politica, per i giovani e tra i giovani, con l’occhio al presente, ma con la volontà di gettare le basi per “un’altra possibilità” che sia una vera alternativa per il Centro Sinistra intero.

L’evento si aprirà venerdì sera con il segretario del Partito Democratico regionale Paolo Calvano e subito dopo con lo spettacolo live de “Il Terzo segreto di satira” che con la sua satira intelligente e graffiante è riuscito a imporsi nel panorama comico italiano. Milioni di visualizzazioni sul web, poi in tv in programmi come “Piazza Pulita” e infine anche al cinema con il successo del recentissimo film “Si muore tutti democristiani”.

Per il sabato pomeriggio è previsto un momento di discussione con tavoli di lavoro a cui saranno presenti diversi ospiti del mondo politico, sindacale, dell’associazionismo e non solo. Partendo dal tavolo sul tema lavoro, a cui interverranno il Consigliere regionale Luca Sabattini, l’ex deputato commissione lavoro Davide Baruffi, Manuela Gozzi per CGIL e Andrea Sirianni per Cisl, si passa a quello sull’Europa con l’Eurodeputata Cécile Kyenge, l’Onorevole Giuditta Pini e i segretari di Modena e regionali della Gioventù Federalista Europea (rispettivamente Andrea Marini e Umberto de Lorenzo). Infine il tavolo sulla Legalità con l’Ex Senatore commissione parlamentare antimafia Stefano Vaccari, i ragazzi di LIBERA Castelfranco Emilia e il magistrato Marco Imperato.

Per la serata di sabato 21 è infine prevista un’iniziativa di chiusura sul tema comunicazione a cui parteciperanno Francesco Nicodemo, autore del libro “Disiformazia” e l’assessore all’innovazione tecnologica di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore.

"In questo frangente storico, in cui tutto è messo in discussione, ritagliarsi tempo per capire dove siamo e riflettere su tematiche ampie diventa essenziale. La via rimane quella del confronto, della convivialità che fa nascere rapporti veri tra le persone, che può dare nuova linfa alla Politica e una nuova prospettiva al PD", spiegano gli organizzatori.