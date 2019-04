Le celebrazioni del 25 Aprile a Fiorano Modenese

La comunità di Fiorano Modenese festeggia il 74° Anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile 2019, con un programma che prevede alle 9.15 il raduno in Piazza Ciro Menotti di autorità e cittadini, con la musica della Banda di Montefiorino.

Alle ore 9.30 in corteo si raggiunge la chiesa parrocchiale per la celebrazione della messa, cui segue la posa di corone al Monumento dei Caduti e quindi, alle 10.45, trasferimento al Teatro Astoria per il saluto delle autorità e per lo spettacolo ‘This land is your land’ degli alunni delle classi quinte di scuola primaria, con la conduzione musicale del Gruppo Flexus, dell’Associazione Culturale Caotica’. Sono “storie di terre, uomini, speranze e libertà” raccontate attraverso il rapporto tra gli uomini e le proprie origini. Un viaggio in un secolo di canti di “terre e libertà”, attraverso una fusione di atmosfere folk, rock, etniche e d’autore. Luoghi, lingue e tempi diversi che hanno una sola voce: quella dell’uomo che canta la sua terra, dell’emigrante costretto ad abbandonare la sua casa, dell’oppresso che lotta sotto l’occupazione. Resistenze sempre antiche e sempre attuali che diventano canto di lotta, gioia, speranza.