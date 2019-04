Celebrazioni 25 Aprile, a Mirandola si parte con il giro dei cippi partigiani

Sono numerose a Mirandola le iniziative per celebrare il 74esimo anniversario della Liberazione. Sabato 20 aprile, si svolgerà il giro dei cippi partigiani, con ritrovo davanti al municipio di via Giolitti alle 14.30.

Giovedì 25 aprile alle 10 corteo della Festa della Liberazione con partenza dalla Galleria del Popolo in via Pico. Alle 10.30, presso il palco di piazza Costituente, discorso di un esponente dell’Amministrazione comunale di Mirandola e di Giuliano Albarani, storico.

Alle 12.30 pranzo del partigiano presso il circolo Arci Aquaragia di via Dorando Pietri (per informazioni: 370/3316523). Alle 15.30 visita guidata ai luoghi resistenti, a cura dell’associazione Educamente e degli alunni delle scuole medie Montanari. Partenza presso il gazebo Anpi in piazza Costituente. Alle 17 concerto della Filarmonica “G. Andreoli”, all’incrocio tra via Pico e via Cavallotti. Dalle 18.30 concerto rock presso il palco di piazza Costituente a cura del comitato studentesco dell’istituto “Luosi-Pico”.

Le celebrazioni del 25 Aprile sono organizzate da Comune di Mirandola, Anpi e associazione Educamente.