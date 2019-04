Festa della Liberazione a Soliera con la tradizionale biciclettata

Si apriranno giovedì 25 aprile le iniziative che il Comune di Soliera promuove per celebrare il 74° anniversario della Festa di Liberazione, con il tradizionale giro in bicicletta per la deposizione dei fiori ai cippi dei partigiani caduti. Il ritrovo e la partenza sono al Parco della Resistenza. Al rientro, alle 18, in piazza della Repubblica, interverrà il sindaco, con la partecipazione del Corpo bandistico Bruno Lugli, in una nuova e inedita formazione, tutta composta di fiati. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno del Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80.

Martedì 30 aprile, alle 21, il Nuovo Cinema Teatro Italia ospiterà una serata speciale con la presentazione del libro di chiara Lusuardi, “la libertà è uno stato d’animo”, tutto incentrato sulla vita e l’impegno pubblico di Mario Bisi, solierese scomparso da poco, dopo aver ricevuto le chiavi della città. In programma anche la proiezione di un breve documentario inedito, per un progetto a cura dell’Istituto Storico di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Alla serata parteciperà anche Mirco Carrattieri, direttore dell’Istituto “Ferruccio Parri” di Milano. L’ingresso sarà libero e aperto.

Per maggiori informazioni: 059.568545.