Le contrade di Montecreto si sfidano nel Palio degli Asini

A Montecreto, domenica 8 luglio, si svolge il popolare Palio degli asini, un'autentica festa popolare con spettacoli di sbandieratori, falconieri e rievocazioni medioevali. Dopo il rinvio dello scorso anno per maltempo, ritorna il Palio «che ha come protagonisti ancora una volta i nostri asinelli - sottolinea Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto - come sempre seguiti da uno staff di veterinari e volontari che si occuperanno di farli stare bene, in modo che possano correre guidati dai fantini delle contrade di Montecreto».

Il Palio è una corsa semiseria a dorso d’asino, che si svolge nell’asinodromo, nella quale le contrade del paese si sfidano fra giochi, reciproche prese in giro e tanta allegria; una manifestazione relativamente recente ma che è diventata un punto di riferimento nel cartellone estivo di Montecreto.

Il programma dell'evento prevede il ritrovo alle 16 davanti al municipio, poi la sfilata con la banda di Montefiorino fino all'asinodromo al campo sportivo di via Trogolino, dove si svolgono anche spettacoli di intrattenimento.

Alle 18 inizia la gara tra le sei contrade che termina alle 20. Alle 21 si svolge la processione religiosa aperta dalla banda di Montefiorino.

L'evento, infatti, fa parte del programma della Festa della Madonna del Trogolino che si celebra ininterrottamente dal 1673 e rappresenta uno dei momenti più sentiti della devozione religiosa di Montecreto.

Nel programma, oltre al Palio, stand gastronomici e spettacoli con falconieri.