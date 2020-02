Maschere e divertimento, tutto pronto per il Carnevale di Fanano

Fanano è pronto ad ospitare il Carnevale sabato 15 febbraio 2020 in Piazza Corsini. Un Carnevale in maschera, improntato sulle attività per bambini e con tanto divertimento per tutti.

Dalle ore 15 inizio alla Baby Dance con le ragazze di Fanny Animazione che poi premieranno la maschera più bella della giornata. Tra le iniziative dedicate ai più piccoli, anche truccabimbi con "La Magia di Nicole" e giochi gonfiabili.

Alle 16 lo sproloquio della famiglia Frascona, la tradizionale maschera fananese, con le tante battute di papà Tamburlano, mamma Bronza e del terribile piccolo Giocondino. Per la Famiglia Frascona e il suo sproloquio ringraziamo i tre protagonisti (Chicco Donini, Aide Pellati e Riccardo Turchi) e soprattutto Alda Poli, la mente e scrittrice del discorso.

Dalle ore 16,30, a fine sproloquio, toccherà ai Cani Randagi caricare con la loro musica la piazza fino alla fine del pomeriggio.

Non mancheranno, per tutta la durata dell'evento, i tradizionali stand gastronomici.