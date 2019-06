Grande tavolata e rievocazioni, Festa Matildica di Sorbara

Festa Matildica, un tuffo nel passato con tanti laboratori per i bimbi, potranno cstruire il loro abito matildico, coroncine per i capelli, armi... tutto quello che serve per entrare nello spirito della festa. Potranno vedere i gli uccelli rapaci e le lotte dei cavalieri, i cavalieri a cavallo o cimentarsi nella creazione di quadri con gli acquerelli.

Alle 21.00 ci sarà lo spettacolo di burattini e il tutto sarà accompagnato dalla simpatia della Strana Coppia di Radio Bruno

Gran Banchetto Matildico con una tavolata che occupa tutta la via centrale, con menu a base di pasta gnocco fritto e carne alla griglia (grigliata su prenotazione al 3334159583).