Muoviti-Muoviti in festa, si conclude a Carpi la XII Edizione del progetto sportivo per bambini

La Consulta comunale Sport e Benessere (con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport e Benessere e di quello alle Politiche Scolastiche del Comune di Carpi, dei Comuni di Novi di Modena e Soliera, delle Direzioni Didattiche, il sostegno di vari soggetti pubblici e privati e in particolare della Fondazione CR Carpi, del Centro commerciale Il Borgogioioso e di Coop Alleanza 3.0 e grazie all’organizzazione e alla gestione degli Enti di promozione sportiva UISP e CSI) ha promosso per il dodicesimo anno di fila nell’anno scolastico che sta per chiudersi il progetto Muoviti Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci e giocando. Un progetto iniziato ad ottobre, che sabato 11 maggio si concluderà con una grande festa all’impianto comunale di atletica e rugby di via Nuova Ponente e presentato il 6 maggio, nel corso di una conferenza stampa in Municipio.

Muoviti Muoviti si propone di coinvolgere nell’attività motoria i bambini e gli alunni delle scuole dell'infanzia (ultimi due anni) e delle scuole primarie (primi tre anni), compresi quelli con disabilità, dentro e fuori aule e palestre: Muoviti Muoviti è frutto di esperienze già consolidate e fortemente radicate nelle scuole grazie ai progetti promossi da numerose società sportive e dagli enti di promozione e in presenza di un percorso di conoscenza e di avvicinamento alle varie discipline presenti sul territorio promosso dalle istituzioni.

Il Comune di Carpi e quelli di Novi e Soliera, anch’essi coinvolti nel progetto, hanno reso possibile retribuire gli istruttori qualificati che si sono recati nelle scuole un’ora alla settimana per insegnare i primi rudimenti delle varie discipline sportive, affittare gli spazi della Piscina per i corsi di acquaticità e organizzare poi la grande festa finale di sabato prossimo.

Sono stati circa 3000 i bambini che hanno preso parte nell’anno scolastico che sta per concludersi al progetto Muoviti Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci e giocando. A Carpi, Soliera, Rovereto sulla Secchia e quest’anno anche a Novi di Modena sono state coinvolte in totale 15 scuole primarie e 24 scuole dell’infanzia. Le lezioni ludico-motorie tenute da 25 Istruttori qualificati (diplomati ISEF o in Scienze Motorie) sono state 18 per ogni classe a cadenza settimanale, dal mese di ottobre 2018 fino a pochi giorni fa, per un totale di circa 2000 ore di insegnamento. Inoltre è stato portato avanti un progetto che coinvolge i ragazzi diversamente abili delle scuole primarie e il cui obiettivo è l’integrazione con i bimbi normodotati attraverso il gioco: il tutto per 170 ore circa. Novità assoluta dell’edizione 2018-19 del progetto è stata la proposta di un corso di formazione per le maestre. Il corso denominato ‘Corpo creativo’ è stato tenuto da due esperte del settore ludico motorio e ha coinvolto 23 insegnanti delle scuole primarie dei comuni delle Terre d’Argine. Il tema fondamentale del corso è stato capire il linguaggio del corpo dei bambini con attività prettamente pratiche.

Il riscontro da parte del corpo docente, dei genitori e degli alunni è stato soddisfacente a tal punto che ci sono giunte richieste per confermare l’attività anche per il prossimo anno scolastico.

Sabato 11 maggio alla festa finale del progetto Muoviti Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci e giocando che inizierà alle ore 9 parteciperà una rappresentanza di ogni scuola primaria, per un totale di circa 500 bimbi, che si cimenterà nelle varie discipline presentate dalle tante società presenti nella Consulta comunale Sport e Benessere di Carpi. In caso di maltempo la festa verrà recuperata sabato 18 maggio.